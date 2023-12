Magyarország készen áll az újabb Michelin-csillagokra

Bár csupán két hónappal ezelőtt jelentették be, kik tartották meg Michelin-csillagjaikat – Magyarországon mind a kilenc étterem, új viszont nem került a legjobbak közé –, mivel a gasztronómia ezen területe nem időszakos, mint a balatoni lángos vagy a karácsonyi vásáros kürtöskalács, már megkezdődött a készülődés a jövő évi Michelin Guide-ra. Pontosabban arra is: ebben az ár- és értékkategóriában ugyanis az éttermek nem csupán a díjakért, a vendégekért is küzdenek hétről hétre.