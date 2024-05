Többen szívnak füvet, mint ahányan alkoholt isznak az Egyesült Államokban

Nyitókép: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

Egy tanulmány szerint a napi szinten kannabiszt szívó amerikaiak száma meghaladja azokét, akik ugyanolyan gyakran fogyasztanak alkoholt – írta meg a BBC. Az Addiction című folyóiratban közzétett kutatás a National Survey on Drug Use and Health négy évtizeden át gyűjtött adatain alapul.

A felmérés 2022-ben 17,7 millióra becsülte a napi kannabiszhasználók számát, ami magasabb, mint a 14,7 millióra becsült napi ivó.

A kettő közül továbbra is az alkohol marad a szélesebb körben használt szer. A tanulmány azonban megállapította, hogy 1992 és 2022 között 15-szörösére nőtt azok egy főre jutó aránya, akik napi vagy közel napi kannabiszhasználatról számoltak be. 1992-ben kevesebb mint egymillió ember mondta azt, hogy szinte minden nap kannabiszt használ, ami a legalacsonyabb bejelentett használat a tanulmány 1979-es kezdete óta.

A tanulmány azonban azt is elismeri, hogy a közvélemény és a jogszabályok változásával az Egyesült Államokban az emberek hajlandóbbak lehetnek saját fogyasztásukról beszámolni. A kannabisz szabadidős célú használata 24 államban engedélyezett, míg 38 államban legalizálták a kannabisz gyógyászati célú használatát.