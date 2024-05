Több a turista Velencében, amióta pénzt kérnek a belépésért

Nyitókép: Stephane FRANCES / ONLY WORLD / Only France via AFP

Bár Velence egyik városi tanácsosa kudarcnak neveze az április 25-én bevezetett belépődíjat, a számok mást mutatnak.

A látogatók száma nem csökkent,

május 19-én például 70 ezer látogatója volt a városnak, míg tavaly április 23-án 66 ezer, 2023. június 2-án, az olaszországi Köztársaság Ünnepén pedig 65 ezer – írta az Ansa.