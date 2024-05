Szörnyethalt Irán elnöke – mi jön ezután?

Irán részéről eddig nem hangzott el, hogy idegen hatalmat, merényletet sejtenének a történtek mögött.

Ebrahim Raiszi 2021 óta vezette elnökként Iránt, politikai vezetőként a muszlim teokráciát irányító és védelmező Ali Khamenei ajatollah mellett. Az akkori választáson több más jelöltet, köztük reformistákat, centristákat és a korábbi elnök Mahmud Ahmadinezsádot is eltiltotta az indulástól az ajatollah.

Raiszi régóta az iráni igazságszolgáltatásban dolgozott, 2019-től a legfelsőbb bírósági vezető lett,

az ajatollah szemében pedig a teokratikus rendszer hű támogatója volt.

Az amerikai The Atlantic elemzése szerint Raiszi akár Khamenei kijelölt utódává, a majdani harmadik ajatollahhá is előléphetett volna. A lap szerint Raiszi nem túl erélyes vezető volt, aki megfelelt a rendszernek, és ha ajatollahhá vált volna, akkor Irán többi hatalmi klikkjének is megfelelt volna.

Hirtelen halála viszont felbolydíthatja a perzsa politikát. Az iráni alkotmány szerint ideiglenesen az alelnök, Mohammed Mokhber lép elő államfőnek, majd pedig egy háromtagú vezetői tanács új választást ír ki ötven napon belül.

A The Atlantic gyorselemzése, a nekik megszólaló szakértő szerint a legnagyobb esélye az újabb elnökségre Mohammad Baqer Qalibaf parlamenti házelnöknek van.

Qalibaf a lap szerint egy nem túl ideologikus, inkább technokrata politikus,

aki 2005 és 2017 között Teherán polgármestere volt. Mivel jól beágyazott a jelenlegi hatalmi rendbe, nem várható az eltiltása a választástól. A The Atlantic szerint viszont kérdés, hogy az ajatollahnak megfelel-e egy nem eléggé iszlamista hírű technokrata politikus államfőnek.

Raiszi halálával az ajatollah-kérdést is újra kell gondolni. Az amerikai lap szerint épp Qalibaf támogatói között vannak olyanok, akik szerint a következő ajatollahnak nem másnak, mint Khamenei ajatollah fiának, Mojtaba Khameneinek kellene lennie, ezzel gyakorlatilag egy dinasztiát megalapítva. Lehet, hogy ez a sokak számára nyerő felállás vár majd Iránra a következő években.