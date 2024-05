Mit tudunk eddig az iráni elnök helikopterbalesetéről?

Ebrahim Raiszi vasárnap Kelet-Azerbajdzsán tartományba utazott, hogy Ilham Aliyev azeri elnökkel közösen felavassák a két ország által az Arasz folyón épített harmadik duzzasztógátat. Az incidens az azeri határhoz közeli Varzekán város mellett történt.

Megkérdeztük az esetről Somkuti Bálintot, az MCC Geopolitikai műhelyének kutatótanárát, aki elmondta hogy a hírforrások szerint nem történt sem haláleset, sem sérülés. Kiemelte, hogy mindenképpen meg kell várni, amíg ezeket az információkat megerősítik.

Érdeklődésünkre tovább folytatta, hogy figyelembe véve a környéken uralkodó időjárási viszonyokat, egy

esetleges izraeli merénylet esélye nagy valószínűséggel alacsony.

Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője érdeklődésünkre elmondta, hogy egyenlőre nehéz megmondani, hogy pontosan mi okozta a balesetet, de a hírek alapján a rossz időjárás. Az iráni állami kommunikáció visszafogott: imára szólították fel a lakosságot. Ez értékelhető jó jelnek is, hiszen ha a teheráni vezetés úgy gondolná, hogy a szerencsétlenség előidézésében egy külföldi ország is szerepet játszott, akkor katonai mozgósításba kezdtek volna.

Ez nem csak a közel-keleti térség, hanem a világ, így benne hazánk számára is katasztrofális volna.

Mindannyiunknak azért kell drukkolni, hogy idegen hatalom ne legyen érintett a balesetben, hiszen az beláthatatlan következményekkel járna. Irán regionális hatalom, amely – ha még nem is rendelkezik atomfegyverrel, – de már nagyon közel lehet annak legyártási képességéhez. A szomszédos országokban számos szélsőséges csoportot támogat Irán, gondoljunk csak a Hezbollahra, a Hamászra vagy a jemeni húszikra, és ezeken a proxykon keresztül háborúban áll Izraellel.

Ha kiderülnie, hogy a helikopterkatasztrófa mögött külföldi hatalom áll, vagy az iráni propaganda ezt kezdené el terjeszteni, az pusztító következményekkel járna. Irán így is közelít Kínához és Oroszországhoz, mert ki akarja venni a részét a világ erőviszonyainak újrafelosztásában. A Forradalmi Gárda is jelentős erőt képvisel, elég csak visszagondolni a pár héttel ezelőtti Izrael elleni nyílt támadásra, amikor legalább 300 drónt és rakétát lőttek ki a zsidó állam felé, és amit csak nemzetközi segítséggel sikerült semlegesíteni. Gazdaságilag is destabizálhatná az ország a világot, hiszen Irán közelében húzódik több fontos vízi kereskedelmi útvonal is, amelyen a globális árú mozgás jelentős része történik.

Így csak imádkozni tudunk, hogy ne legyen idegen kéz a baleset mögött

– zárta gondolatait a szakértő.

A Tasnim iráni hírügynökség jelentése szerint mostanra sikerült pontosan meghatározni az elnöki küldöttség kényszerleszállásának a helyzetét. A Tehran Times az iráni Vörös Félhold vezetőjére hivatkozva azt írja, hogy az egyik kutató- és mentőcsapat már elérte a helyszínt. Ezt az információt azonban még nem erősítették meg hivatalosan.