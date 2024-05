Összefogna Marine Le Pen Giorgia Melonival, szerinte együtt győzni tudnak Európában

Meloni az FdI elnöke, s egyben az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai pártcsalád vezetője is. Meloni pénteken úgy nyilatkozott, hogy az ECR bizonyos témákban, ahogyan eddig is történt, továbbra is együtt kíván működni az Identitás és Demokrácia (ID) európai frakciójával, amelynek a Nemzeti Tömörülés és a Matteo Salvini vezette Liga olasz kormánypárt is a tagja. Meloni hangsúlyozta, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia nem terveznek fúziót.