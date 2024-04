Valóban terjeszkedik a Mere nevű óriási orosz diszkontlánc – most az is kiderült, melyik országban jelenik meg hamarosan

Nyitókép: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP

A Mandiner is beszámolt arról, hogy nagyra törő tervekkel látott munkához egy orosz diszkontlánc, a Mere, amely (állítólag) összesen 200 üzletet nyitna Magyarországon.

Ezt a hírt későbbi információk nagyban árnyalták.

A Világgazdaság illetékes kormányzati és piaci szereplőktől is érdeklődött a témában, és egybehangzóan azzal a reakcióval találkozott, hogy az orosz boltóriás magyarországi megjelenéséről ők is csak a sajtóból értesültek.

Ez pedig azért is különös, mert egy ilyen fontosságú változás aligha mehet végbe fű alatt, az állam és a közvetlen versenytársak tudta nélkül”

– jegyzi meg a portál.

Miközben a fél ország abban reménykedik, hogy a szuperolcsó Mere megjelenik Magyarországon, az orosz boltlánc valójában egészen más irányú terjeszkedést folytat – írta meg a Világgazdaság hétfőn.

A lap arról írt, hogy a Mere egy másik országban igen aktív és valódi terjeszkedést folytat.

A Retail Detail közölte, hogy az oroszok folytatják a belga expanziójukat. Pontosan nem is a Mere márkája alatt (merthogy ez, úgy tűnik, megszűnt, ezért is lenne különös a magyarországi megjelenése), hanem az ennek a helyén újonnan létrehozott MyPrice brandet építik, méghozzá rendkívül gyorsan. A szaklap arról számolt be, hogy

a MyPrice április 12-én, ezen a héten pénteken nyitja meg negyedik belga üzletét Antwerpenben.

Sőt, a tervek szerint még ebben a hónapban átadják az ötödik boltjukat is, Bertrix településen.

A Világgazdaság kiemelte, hogy az orosz tulajdonú üzletláncot nem aggasztják a nyugati szankciók. Könnyen lehet, hogy azért sem, mert az első akciós újságukban nem szerepel orosz termék.

