Így néz ki belülről és ennyire olcsó a MERE orosz diszkontlánc – mutatjuk!

Nyitókép: NICOLAS MAETERLINCK / BELGA MAG / Belga via AFP

A Mandiner is beszámolt arról, hogy nagyra törő tervekkel látott munkához egy orosz diszkontlánc, a Mere, amely összesen 200 üzletet nyitna Magyarországon. Ezt a hírt későbbi információk nagyban árnyalták. A Világgazdaság illetékes kormányzati és piaci szereplőktől is érdeklődött a témában és egybehangzóan azzal a reakcióval találkozott, hogy az orosz boltóriás magyarországi megjelenéséről ők is csak a sajtóból értesültek. „Ez pedig azért is különös, mert egy ilyen fontosságú változás aligha mehet végbe fű alatt, az állam és a közvetlen versenytársak tudta nélkül” – jegyzi meg a portál.

Kifejtik: további szkepticizmusra ad okot, hogy a Mere ügyeiben egyébként naprakész orosz kiskereskedelmi szaksajtóban sincs nyoma a magyarországi terjeszkedésnek.

Egy korábbi cikkünkben részletesen kielemeztük a MERE üzleti sikerének titkát. A MERE kőkemény diszkontáruház, amely egyenesen a raklapról vagy a kartondobozból kínálja sajátmárkás termékeit igen olcsón, s a beszállítóknak a portékát közvetlenül a bolthoz kell hozniuk, pénzt pedig csak azért kapnak, ami tényleg el is kelt, a maradékot újra el kell szállítaniuk.

Mutatunk pár fotót, hogyan is fest pontosan a fapados üzlet

Shutterstock/Milos Momcilovic

Nem cifrázzák túl az üzlethelyiség kialakítását, de nyomott áraikkal nehéz felvenni a versenyt. Nincs zene, nincs dizájn, nincs dekoráció, az árcédulák a dobozokra és a polcokra celluxozott sárga A4-es lapok. Egyáltalán nem a komfortra vagy az esztétikára helyezik a hangsúlyt.

Shutterstock/Milos Momcilovic

A Szegeder munkatársai saját szemükkel is megbizonyosodhattak az üzlet árszabásáról. A félliteres CIF súrolószer 620 forint, ez a szerb Lidlben 1100-ért, a magyarban 1400-ért megy. Fél liter Domestos a magyarországi 1040 forintos és a szerbiai 1215 forintos árával szemben itt csak 815 forintnyi szerb dinárba kerül.

Itt találnak videót az üzletről: