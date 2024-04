Oroszország nélkül tart Ukrajna-békekonferenciát Svájc

Június 15-én és 16-án rendezik meg a Luzern melletti Burgenstock üdülőhelyen a konferenciát, amelyre több mint száz állam képviselőit várják - jelentette be szerdán a svájci államfő. Viola Amherd jelezte:

nem fognak békeegyezményt aláírni, de reményeik szerint ez egy fontos lépés lesz „a tartós béke felé vezető folyamatban”.

A svájci kormány ugyan nem hívta meg Oroszországot a konferenciára, de reméli, hogy a folyamat későbbi szakaszában csatlakozik majd.

Az orosz külügyi szóvivő a bejelentést követően Joe Biden amerikai elnök újraválasztási kampányának részeként minősítette a békekonferencia tervét, a Kreml szerint ez csak egy publicitás lesz, amelynek értelme az, hogy demonstrálja: az amerikaiak „Ukrajna-projektje" még mindig életben van.

A békekonferencia ötlete akkor merült fel, amikor az ukrán elnök januárban Svájcba látogatott, Volodimir Zelenszkij azonban kizárta, hogy az agresszor, Oroszország a tárgyaló felek között legyen.

A semlegességére büszke Svájc azonban azon van, hogy a bizalomerősítő lépések után Moszkvát is bevonja,

sőt, Kínát és más feltörekvő hatalmakat is részvételre akar ösztökélni - írja az Euractiv.

Az uniós lap szerint a svájci külügyminiszter januárban Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel egyeztetett erről, de

Moszkva jelezte: miután Svájc továbbra is partner az oroszok elleni szankciók fenntartásában, nem tekintik tovább semleges államnak.

A rendezők szerint több mint száz állam képviselője lesz jelen a békekonferencián, a svájci lapok azt írják, hogy maga Joe Biden amerikai elnök is ott lesz, és a pekingi kormány is „pozitív" üzenetet küldött. A rendezvény célja a szervezők elképzelése szerint az, hogy a nemzetközi jog alapján egy olyan menetrendet állítsanak fel, amelyet a szemben álló felek el tudnak fogadni, és amely lehetővé teszi majd, hogy az oroszok is részt vehessenek a tárgyalásokban.

