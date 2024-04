Marokkói fiatal migránsok okoznak egyre nagyobb gondot a spanyol Melillában

Nyitókép: STRINGER / AFP

Sok a gond a kiskorú illegális migránsokkal Melillában. A Sureste Seguridad nevű biztonsági szolgálatot nyújtó cég panaszt nyújtott be a spanyol enklávé egyik befogadóközpontja, a La Purísima ellen – írta meg a Magyar Nemzet.

A biztonsági cég képviselője szerint folyamatos problémát okoznak a többségében marokkói gyerekek, akik az intézményben dolgozó őrökre és járműveikre is támadnak, jelentős anyagi károkat okozva.

A panaszokat azért nyújtották be, mert úgy vélik, hogy a befogadóközpont személyzete nem tesz megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzze ezeket az eseteket. A biztonsági cég dolgozóit képviselő egyesület részletes jelentést készített az intézmény hiányosságairól, mind szervezési, mind anyagi eszközök tekintetében. A VOX melillai szárnya szerint nemcsak a biztonsági személyzet, hanem a befogadóközpont dolgozói is súlyos nehézségekkel küzdenek, hiányos létszám és megfelelő eszközök hiányában. Kérdéseik között az is szerepel, hogy miért vannak késő éjjeli órákban gondozó nélkül a fiatalok az udvaron, miközben lenne helyük a hálóteremben.

Eközben a spanyol kormány megállapodott a Kanári-szigetekkel, hogy mintegy 2500 kísérő nélküli afrikai gyermeket átszállítanak a félszigetre és elosztják őket a spanyol régiók között. A tervezett áttelepítés érdekében módosítják a bevándorlási törvényt, mivel az autonóm közösségek önként nem vállalták volna át ezeket a gyerekeket, mivel ellátásuk túl sok nehézséggel járna.