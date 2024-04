Manfred Weber: Az európai szélsőjobb az unió, és így az én ellenségem is

Nyitókép: Peter Kneffel

A Die Presse cikkében arról számolt be, hogy Manfred Weber, az EPP elnöke terrorista államnak minősítette Iránt, és az uniós vezetést arra hívta föl, hogy a lehető legkeményebb szankciókat vesse ki az iráni rezsimmel szemben. Leszögezte, hogy a büntetőintézkedéseknek ki kell terjednie a Forradalmi Gárda vezetőire. Arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel Irán az oroszokat is támogatja drónokkal és egyéb fegyverekkel, ezért a technológia-exportból is ki kell rekeszteni Teheránt.

Az EPP elnöke világossá tette, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát, azonban azt is hozzátette, hogy a zsidó állam pártolóinak a fegyverszünetet kell támogatniuk,

ugyanis a gázai humanitárius válság elfogadhatatlan. Weber szerint a háború elhúzódása csak azt eredményezi, hogy a Hamaszhoz köthető terroristák új generációi fognak kitermelődni.

Meloni egyelőre nem lesz EPP-tag

Manfred Weber nyilatkozatában azt is elmondta, hogy Meloni pártjának, az Olaszország Fivéreinek EPP-tagsága jelenleg nincsen napirenden, azonban hozzátette, hogy

Melonival jól együtt lehetett működni számos kérdésben.

Ilyennek minősítette például a migrációs egyezmény kidolgozását. Azonban azt is nyomatékosította, hogy

a Néppárt továbbra sem fog közösködni az európai szélsőjobbal, ugyanis szerinte ők Európa ellenségei.

Hozzátette, hogy emiatt ő is ellenségnek tekinti a szélsőjobboldali pártokat.