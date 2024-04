Kiszivárgott: ez a város lehet az oroszok következő célpontja

Nyitókép illusztráció. Fotó: ANATOLII STEPANOV / AFP

A Kyiv Independent arról számolt be, hogy az orosz erők megvetették a lábukat a Csasohov Jartól három kilométerre északkeletre fekvő Bohdanivka falu körül, azonban azokat az orosz állításokat, melyek szerint teljesen elfoglalták volna, továbbra sem erősítették meg.

Az Institute for the Study of War (ISW) április 21-i elemzése szerint nem volt vizuális megerősítése sem annak, hogy a falu teljes mértékben orosz ellenőrzés alatt áll, és egyes Kreml-közeli források is arról számoltak be, hogy

az ukrán erők északra és északnyugatra még mindig tartják a területet

– idézte a lap.

„Beásták” magukat az oroszok Bohdanivka térségében

Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik tisztje a Suspline médiának adott interjújában azt mondta, hogy az orosz csapatok „nagyon sikeresen nyomulnak előre Csasziv Jar irányába”.

Volodimir Csernjak úgy fogalmazott, „meg kell érteni, hogy

a város peremvidékét gyakorlatilag egy éve lerombolták, nincsenek kemény erődítmények”.

Hozzátette: „most, miután az orosz hadseregnek sikerült megvetnie a lábát Bohdanivka térségében, minden lehetséges erőforrást odahúztak, és jól beásták magukat”.

Megvan az oroszok következő célpontja

A lap idézte továbbá Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, aki egy interjúban azt mondta, hogy Oroszország május 9-ig megkísérli elfoglalni a Donyecki területen lévő Csasziv Jar városát. Az ukrán vezető kitért arra is, hogy látogatást tett a régióban, beszélt a katonákkal, akik azt mondták,

nincs felszerelésük.

„Remélem, hogy a fegyverek időben megérkeznek, és visszaverjük az ellenséget” – tekintett a jövőbe Zelenszkij.

Úgy tűnik tehát, hogy Csasziv Jar, a Bahmuttól mintegy 10 kilométerre nyugatra fekvő város lesz Oroszország következő célpontja. Az ukrán hadsereg úgy véli, Oroszország kulcsfontosságú mérföldkőnek tekinti a várost a további előrenyomuláshoz – írta a Kyiv Independent.