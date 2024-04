Kereskedelmi bumm: a hetedik kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről

Nyitókép: Youtube

Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár

egy hetedik kínai nagyváros, Sencsen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahova hetente két járat is fog közlekedni

– jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben. A tárcavezető a Vang Veng-tao kínai kereskedelmi miniszterrel folytatott tárgyalását követően közölte, hogy új közvetlen légi összeköttetés jön létre a két ország között, júniustól Budapest és Sencsen között heti két járat fog közlekedni.

„Ez azt jelenti, hogy júniustól tehát hét kínai város lesz elérhető közvetlen légijárattal Budapestről, 19-re nő a légijáratok száma hetente, ez már másfélszer annyi, mint a Covid előtti időszakban volt, és jóval

több, mint bármely más közép-európai repülőtér, illetve város elérhetősége Kínából”

– mutatott rá.

Mindössze előző nap jelentették be, hogy idén nyártól Hszian is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, nem sokkal korábban pedig a járatindítást Kuangcsouba. Szijjártó Péter, aki a nap folyamán helyi hivatali partnerével, Vang Jivel is találkozni fog, a magyar-kínai gazdasági vegyes bizottság ülése után megállapította, hogy mindkét fél rendkívül sokat profitált máris abból az együttműködésből, amelynek fejlesztésén keményen dolgoztak az utóbbi másfél évtizedben.

„Ez a kölcsönös előnyöket hozó kínai-magyar együttműködés a világos bizonyíték arra, hogy

az Európai Unió hatalmas hibát követ el akkor, amikor Kínát, a Kínával való együttműködést egyfajta veszélyként állítja be”

– jelentette ki. „Mi nem veszélyként, nem is kockázatként tekintünk a Kínával való együttműködésre, hanem hatalmas esélyként.

Hatalmas esélyként, hogy a magyar gazdaság növekedését újabb dimenzióba, egy magasabb szintre léptessük”

– folytatta. „Ezért ellenzünk minden olyan európai megközelítést, amely Kínát veszélyként próbálja beállítani, (.) amely korlátozni kívánja a Kínával való együttműködést, és ellenzünk minden olyan eljárást az Európai Unió részéről, amely az európai-kínai gazdasági együttműködést elnehezítené. Ezért ellenezzük azokat a tervezett eljárásokat is, amelyeket az Európai Unió a kínai elektromos autóipari szektorral szemben kíván megindítani” – sorolta.

A miniszter emlékeztetett, hogy

tavaly a kelet-ázsiai országból érkezett a legtöbb beruházás hazánkba,

és jó hírnek nevezte, hogy Peking továbbra is támogatja a vállalatokat a magyarországi megjelenésben. „Mi pedig Magyarországon minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy ezen kínai vállalatok beruházásai gyorsak, sikeresek lehessenek. Természetesen ugyanígy biztosítjuk ezeket a körülményeket minden, Magyarországon beruházó vállalatnak, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek” – emelte ki.

(MTI)