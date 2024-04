Nyitókép: Thierry Monasse / Getty images

„Az aktuális orbáni Európa-mítosz szerint „Brüsszel”, vagyis gyakorlatilag az összes többi tagállam azért haragszik a magyar kormányra, mert a migrációs paktum ügyében nem álltunk be a sorba. Hogy ez mekkora orbitális ostobaság, arra majd később kitérünk (addig érje be a kedves olvasó azzal, hogy egyáltalán nem az összes tagállami kormány a bevándorlás kritikátlan híve, és ez másoknál mégsem vezetett fenyítéshez), azt azonban muszáj leszögezni: a Fidesz-szavazó a kétely nélküli hitre lett kondicionálva. Sokáig eltartott, de mára sikerült: ha Kövér László mondjuk 10 éve, Putyin Ukrajna elleni első terrortámadása idején állt volna elő azzal, hogy az EU (?) még mindig a soha be nem fejezett II. világháborút vívja Oroszország ellen, aligha úszta volna meg kényszerzubbony és zártosztály nélkül, ma viszont ez a kormánypolitika fősodra, amelynek a már említett két, vagy ki tudja, hány millió ember tapsol. Pedig ha a 2014-es orosz attak jogtalan volt – márpedig az volt, ezt maga Orbán Viktor mondta ki annak idején –, akkor bizony a 2022-es is az: sem az ukrán szuverenitást védő nemzetközi szerződésrendszer, sem Ukrajna nem létező NATO-hátterű katonai potenciálja (ami miatt Oroszország netán fenyegetve érezhetné magát) nem változott azóta.”

