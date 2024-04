Egy kutatás szerint az ötnapos spagetti akár halálos is lehet

Nyitókép: Lisa Cherkasky for The Washington Post via Getty Images

Egy brüsszeli egyetemista 2008-ban hazatért az iskolából, este hat körül melegített egy kis maradék paradicsomos tésztát, majd elindult sportolni. Fél órával később haza kellett mennie, mert erős fejfájás és hányingert tapasztalt, ezt követően többször hányt és hasmenése is volt. Gyógyszert nem szedett, orvoshoz sem ment, csak ivott némi vizet, majd éjfélkor lefeküdt aludni. Másnap reggel már holtan találták. A hallgató az egyik leghíresebb Bacillus cereus okozta betegség áldozata volt – írta meg a Sciencealert.

Belga orvosok átvizsgálták és részletesen publikálták esetét még 2011-ben a Journal of Clinical Microbiology című tudományos lapban. Néha felkapja az internetet (tavaly is volt egy nagyobb hullám), de a történet fő tanulságait nem lehet elégszer újra hangsúlyozni. Az orvosok mintát vettek a tésztából, amit az illető evett, és rengeteg Bacillus cereust találtak benne, valamint a baktérium által termelt méreganyagokat. Fontos megjegyezni, hogy a tészta már ötnapos volt, és mivel a férfi szobahőmérsékleten tárolta, ideális körülményeket teremtett a baktériumok elszaporodásához.

A Bacillus cereus egy gyakori baktérium, amely szinte bárhol megtelepedhet: a talajon, az élelmiszereken, az állatokon vagy akár az emberi bélrendszerben.

A baktérium kétféle ételmérgezést okozhat: az egyik súlyos hasmenéssel jár, a másik inkább hányással. Az utóbbi, úgynevezett emetikus baktériumtörzsek a veszélyesebbek, mert erős és ellenálló toxint termelnek, és az általuk okozott betegségnek komolyabb szövődményei lehetnek, akár súlyos májkárosodás. A brüsszeli hallgatóban és a fogyasztott tésztában is nagy mennyiségű emetikus baktériumot találtak, valamint a termelt toxinokat. A férfi májában mérsékelt károsodást észleltek, de a legvalószínűbb, hogy hirtelen szívmegállás okozta a halálát.

***