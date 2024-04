„Bravó, Belgium!” – Donald Tusk embere ünnepel, amiért Orbán Viktorék cenzúra áldozatai lettek

Nyitókép: AFP/Beata Zawrzel

Donald Tusk párttársa ünnepelve fogadta a Nemzeti Konzervatívizmus Konferenciáját (NatCon) körülvevő botrányt – írja a Do Rzeczy, amely megjegyzi, Pawel Kowal kormánypárti politikus örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Brüsszelben a konzervatív politikusok a cenzúra áldozatai lettek. Ez egyébként nem igaz, hiszen a békepárti és migrációellenes rendezvényt megtartották, Orbán Viktor is felszólalt, ám az tény, hogy a magyar miniszterelnököt is a kommunizmusra emlékeztették az események.

A rendőrség lezárta a brüsszeli putyini találkozó helyszínét. Bravó, Belgium! Kár, hogy a volt lengyel miniszterelnök odament. Ők nem konzervatívok, hanem putyinisták

– idézi Kowalt a lap.

A korábbi lengyel kormányfő, az eseményen ugyancsak felszólaló Mateusz Morawiecki utoljára a 80-as években tapasztalt olyan cenzúrát, mint amit most akartak elérni Brüsszelben. A „Bravó, Belgium” kapcsán pedig jegyezzük fel, hogy az ország miniszterelnöke elfogadhatatlannak és alkotmányellenesnek nevezte a történteket.