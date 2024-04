Aggódik az Európai Bizottság: a mesterséges intelligencia hamis információkat terjeszt az EP-választásról

Nyitókép: Pixabay

A mostani európai parlamenti választás lesz az első olyan, amikor a mesterség inteligencia által meghamisított képek és videók is gondot okozhatnak a kampányidőszak alatt – írja a Politico elemzésében. Az ügy miatt az Európai Bizottság is aggódik, ezért még márciusban arra szólította fel az MI-alapú chatbotokat fejlesztő nagyvállalatokat, hogy fejtsék ki, hogyan limitálják az MI-t használó eszközeikhez kapcsolódó potenciális kockázatokat az EP-választások kapcsán. A Bizottság emiatt a Googlel, a Microsofttal és a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI-val is felvette a kapcsolatot.

A Politico elemzése – amelyet egy berlini székhelyű civil szervezet, a Democracy Reporting International készített – a négy legtöbbet használt chatbotot vizsgálta, hogy mennyire pontosak az ezekkel az eszközökkel előállított tartalmak információi az EP-választásról. A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a chatbotok ugyan politikailag semleges álláspontot követtek, azonban

nagyon sok esetben pontatlan információkat adtak.

A leggyakoribb hiba a pontatlan információk voltak, például a választás dátumáról vagy a szavazás módjáról, de ezenkívül a felhasználóknak sok esetben irreleváns adatokat vagy hibás linkeket ajánlottak további tájékozódáshoz – például japán nyelvű YouTube-videókat.