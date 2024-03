Zelenszkij ismét megkeverné a lapokat, Kuleba követheti a kipaterolt elődeit

Csere a védelmi tárca élén

Zelenszkij 2023 szeptemberében jelentette be, hogy elbocsátja Olekszij Reznyikov védelmi minisztert, a helyére pedig az Állami Vagyonkezelő Alap vezetőjét, Rusztem Umjerovot nevezte ki.

Reznyikov a háborúban több mint 550 napig volt országa védelmi minisztere. Zelenszkij a váltást azzal indokolta, hogy a minisztériumnak új megközelítési módokra, valamint

a katonasággal és a társadalom egészével való együttműködés más formáira van szüksége.

Reznyikov 2021 novembere óta tölti be a védelmi miniszteri tisztséget, miután korábban más kormányzati tisztségeket is betöltött, volt például miniszterelnök-helyettes is.