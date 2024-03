Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtóiroda

***

„Megsemmisítő vereségnek nevezte a Washington Post az ukránok avgyijivkai vereségét. A lap ukrán katonák beszámolóira alapozva pánikszerűnek és szervezetlennnek írja le a visszavonulást, amely így komoly veszteségekkel is járt. A régióban egyedül bevethető tartalék, a 3. rohamdandár sem segített a város védőin, hiszen a hírhedt Azovhoz tartozó egység katonái sokszor már a parancs előtt saját szakállukra elkezdték az evakuálást, és arra panaszkodtak, hogy Avgyijivka maga a pokol, a visszavonulásra engedélyt adó utasítás pedig túlságosan későn érkezett. Árulkodó, hogy a kivonulásra fennmaradt egyetlen keskeny sávot a »halál útjának« nevezték el. Egy Major hívójelű 21 éves katona például elmondta, hogy az egysége már az ő vezetésével vonult vissza, hiszen annyi volt a sérült, hogy a végére már ő maradt a rangidős a csapatban.

Ez a beszámoló jól leírja a jelenlegi helyzetet a fronton, egyben azt is mutatja, hogy a nyugati sajtó sem tudja, és nem is akarja már rejtegetni a valós helyzetet. Az elitek körében is érezhető csalódottság és kilátástalanság hangulat azonban veszélyeket is hordoz magában, hiszen meggondolatlan lépésekre késztetheti mind az ukrán, mind pedig a nyugati vezetést.

Valahol ezzel (is) magyarázható, hogy a retorikában egyre emelkednek a tétek, így Emmanuel Macron már felvillantotta a NATO csapatok Ukrajnába küldését is. Nem is tetszett mindenkinek, mint ahogy az sem, hogy a nagy egymásra mutogatásban a német kancellár elismerte, hogy egyes NATO országok katonái már ott is vannak Ukrajnában. De ha valaki ezt nem hitte volna el, akkor Bundeswehr főtisztjeinek Moszkvában nyilvánosságra került beszélgetéséből már a részletek is kiderültek. Jó, ez azért tudva lévő volt eddig is, ám a nyugati blokkra rátört »őszinteségi roham« azért egyre aggasztóbb, hiszen egyben az eszkaláció jele is.

Az ukrán társadalom egyre romló hangulatán az sem segített, hogy Zelenszkij elnök jó nagyot mondva bejelentette, hogy Ukrajna eddig 31 ezer katonát veszített.”