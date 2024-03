Összekülönbözött Orbán és Vučić a TikTokon (VIDEÓ)

Orbán Viktor magyar kormányfőt Aleksandar Vučić szerb elnök fogadta belgrádi látogatásán, amely során a koszovói helyzet, a gazdasági növekedés tervei, a Nyugat-Balkán uniós integrációja és a közös projektek kidolgozása is szóba került. Vucsics és Orbán évek óta baráti kapcsolatot ápol, ezúttal egy jó hangulatú, közös TikTok-videót is készítettek. Ebben a nemzeti ételeket, borokat, üdülési célpontokat és sportpreferenciáikat is górcső alá vették – írja a RIA Novosztyi.

A korábban éveken át versenyszerűen focizó Orbán a labdarúgás elkötelezett híveként – nem meglepő – a Ferencvárost választotta a Crvena zvezdával szemben, de a két ország borkultúrájáról is véleményt mondott.

A két politikus egyetértett abban, hogy a szerb borok minőségben kissé elmaradnak a magyartól, de igyekeznek csökkenteni a különbséget. A magyar miniszterelnök megjegyezte, hogy ha hosszú lesz az este, akkor „mindkettőt megisszuk”.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala