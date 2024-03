Nógrádi: Nincs esély arra, hogy Macron Putyin ellen vezesse Európát

A biztonságpolitikai szakértő felvetette, hogy Európában 4-6-szoros a NATO szárazföldi, haditengerészeti, légi fölénye Oroszországgal szemben. Első körben mindenki elítélte a kijelentést, még a NATO-főtitkár és az amerikai elnök is ellene volt, pénteken mégis rendkívüli weimari csúcstalálkozót tartottak, hogy ezt megvitassák, és pár nap múlva a balti országok és a lengyelek is támogatták a tervet. Rajtuk kívül a lengyel külügyminiszter is kiállt mellette, az a

Radoslaw Sikorski, aki amikor felrobbantották az Északi-Áramlat gázvezetékeket, kiírta közösségi oldalára, hogy „köszönjük Amerika”.

Mindezzel szemben Volodimir Zelenszkij elhatárolódott francia kollégája terveiről, mondván, pénzre és fegyverekre van szükségük, de NATO-katonákra nem. Annyira kaotikus lett a helyzet, hogy Macron lemondta az előre bejelentett ukrajnai látogatását.