Hivatalos „ünnepnapon” kényszerítenék a román nemzet tiszteletére a magyarokat

Az etnikai kisebbségek román nemzet iránt kifejezett tiszteletének napja – ilyen nevű új hivatalos „ünnepnapot” kaphat Románia, ha a bukaresti parlament elfogadja az ezt szorgalmazó, nemrég benyújtott törvénytervezetet, melyet a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik honatyája, Adrian Cătană szenátor nyújtott be a törvényhozásnak – írja a kolozsvári Krónika.

Cătană november 24-ét nézte ki az új ünnepnapnak.

Ez Stephan Ludwig Roth (1796-1849) erdélyi szász író, evangélikus lelkész, pedagógus, politikus, forradalmár születésnapja, aki az AUR honlapján is olvasható tervezet szerint „kiváló védelmezője” volt a románok jogainak, hiszen ellenállt az Erdélyben akkoriban tapasztalt „asszimilációs politikáknak”.

A tervezet indoklásában a Krónika szerint a Rothhoz hasonlóan medgyesi születésű Szeben megyei szenátor kifejti: 1842-ben a szász pedagógus a románt nevezte meg Erdély valódi hivatalos nyelveként, miközben ezt a titulust a magyarnak szánták.

A kolozsvári magyar lap emlékeztet: Stephan Ludwig Roth említett röpiratának magyar nyelvű, a Pont Kiadó által 2021-ben kiadott változatának ajánlójában azt olvashatjuk, hogy A nyelvharc Erdélyben - A honnan és a hová megvilágítása című írás a németség Erdélyben való fennmaradása érdekében született. Rothot Kossuth Lajos utasítására 1849-ben kivégezték, ami sokat rontott a magyarok megítélésén.

Mint írják: korábban egy másik AUR-képviselő is benyújtott már egy olyan – még el nem fogadott – törvénytervezetet, amely a június 26-ai nemzeti lobogó napján amellett, hogy mindenkit haptákba állítana, hazarendelne a nyári vakációban, arra kötelezné valamennyi polgármestert – természetesen a magyarokat is –, hogy megcsókolják a román zászlót: ellenkező esetben pénzbírságra, sőt bűnvádi eljárásra is számíthatnának.