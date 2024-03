Kínai külügyminiszter: hamarosan nem kell majd vízum a Kínába utazó magyaroknak

Nyitókép: Kevin Frayer/Getty Images

Vang Ji, Kína külügyminisztere bejelentette, hogy március 14-től Peking „kísérleti jelleggel” Magyarország állampolgárainak is vízummentes beutazást fog biztosítani – írta meg az Infostart.

A vízummentességet Kína hat európai ország állampolgárainak fogja biztosítani március közepétől. Hazán mellett Svájc, Írország, Ausztria, Belgium és Luxemburg szerepel azon országok listáján, amik részesülnek a beutazási kedvezményben.

A hírt Vang Ji kínai külügyminiszter a 14. Országos Népi Gyűlés részeként tartott sajtótájékoztatóján jelentette be. Emellett a külügyi tárca vezetője arról is beszélt, hogy reméli, a jövőben több ország is könnyítéseket vezet majd be a kínai állampolgárok számára is, a vízumügyek terén.

