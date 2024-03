Felmérés: a magyarok Donald Trumpban látják a béke és a biztonság garanciáját

Nyitókép: Takayuki Fuchigami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A magyarok Donald Trumpban, az Egyesült Államok várható republikánus elnökjelöltjében látják a béke és biztonság garanciáját - közölte közvélemény-kutatása alapján a Századvég Alapítvány pénteken az MTI-vel. Azt írták, Orbán Viktor miniszterelnök többnapos látogatást tesz az Egyesült Államokban, amelynek keretében március 8-án Donald Trump volt amerikai elnökkel és immáron egyetlen republikánus elnökaspiránssal tárgyal.

Trump, Magyarország álláspontjához hasonlóan a béke pártján áll, és az orosz-ukrán fegyveres konfliktus mielőbbi lezárását szorgalmazza annak érdekében, hogy ne haljanak meg többen a háborúban – tették hozzá. Közölték: tekintettel arra, hogy a novemberben esedékes amerikai elnökválasztáson az egyik fő politikai törésvonal a demokrata elnök, Joe Biden és Donald Trump között előreláthatólag a háború folytatása vagy a béke előmozdításának kérdése lesz, a Századvég márciusban, ezer ember megkérdezésével feltérképezte, hogy a magyarok mit gondolnak a jelenlegi és a volt amerikai elnökről e tekintetben.

A közlemény kitér arra is, hogy az Egyesült Államok a világ vezető gazdasági, katonai és politikai hatalmaként kulcsszerepet játszik a világpolitikai folyamatok alakításában, ezek stabilitásának megőrzésében, így az USA mindenkori elnökére példátlan közéleti felelősség hárul.

Donald Trump az 1981-ben leköszönt Jimmy Carter óta az első amerikai elnök volt, akinek hivatali ideje alatt az Egyesült Államok nem indított újabb háborút.

Ennek fényében kevésbé meglepő, hogy a megkérdezettek többsége (53 százaléka) úgy érzi, hogy Donald Trump elnök hivatali ideje alatt békésebb és biztonságosabb volt a világ, mint jelenleg, Joe Biden regnálása idején – részletezték a közleményben.

Azt írták: az orosz-ukrán háború kirobbanása óta eltelt két évben világossá vált, hogy a Biden-adminisztráció külpolitikája a békekötés előmozdítása helyett a fegyveres konfliktus eszkalálódásához vezet. Joe Biden háborús elkötelezettségét mutatja, hogy ugyan az amerikai törvényhozás,

a Kongresszus republikánus képviselői hónapok óta akadályozzák Ukrajna további katonai segélyezését, Biden jogi kiskapuk segítségével folytatja Ukrajna felfegyverzését.

Emiatt a hazai közvélemény Joe Biden helyett Donald Trumpban látja a háborús konfliktus mihamarabbi lezárásának garanciáját – tudatták a közvélemény-kutatás alapján.

A kutatás eredményéből kiderül az is: a magyarok az USA elnökeként Donald Trumpot (51 százalék) egyértelműen jobb NATO-szövetségesnek tartanák az Oroszország és Ukrajna közötti fegyveres konfliktus befejezéséhez, mint Joe Bident (30 százalék), valamint hazánk békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából is. A közleményben kitértek arra is, hogy Magyarországnak a NATO-tagságából, földrajzi elhelyezkedéséből, illetve történelmi tapasztalataiból fakadóan elsődleges érdeke a háború kiszélesedésének megakadályozása, a háborús érintettség elkerülése.

(MTI)