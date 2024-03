Deepfake: Meloni kamu pornós videók miatt követel kártérítést

Az ügyben nem kímélik meg Giorgia Melonit: az őt megalázó videó miatt egy olasz bíróság behívta tanúskodni a miniszterelnököt.

A deepfake olyan kép vagy videó, ahol egy személy arcát digitálisan hozzáadják egy másik személy testéhez.

Az elmúlt években egyre több ilyen tartalom kering az interneten.

Egy deepfake politikus videó akár egy karriert is tönkretehet

Az EU mesterséges intelligenciáról szóló, új szabályozása szerint a deepfake „alkotások” nem illegálisak, de a tartalmak gyártóinak transzparens módon be kell számolniuk a videó keletkezéséről. Brüsszel azt is követeli a tech óriásoktól, köztük a TikToktól, az X-től és a Facebooktól, hogy találják meg és jelöljék meg a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat – minden Facebook-felhasználó láthatta már, hogy az utóbbi években

elárasztották a közösségi médiumot a mesterséges intelligencia által generált képek, sőt videók is.

Az „ártalmatlan” tartalmak mellett súlyos helyi vagy nemzetközi politikai botrányokat, veszélyhelyzeteket is kirobbanthatnak az egyre jobb minőségű, egyre inkább valódinak tűnő videók és képek. A The Conversation felhívja a figyelmet, hogy a Brexit-viták és az előző amerikai választások óta a dezinformáció újabb szinteket ért el, külön iparág épült rá, és a szabályozó hatóságok nem is tudják utolérni a technológia fejlődését. A probléma nagyobb kihívás, mint pár éve volt – húzza alá a portál.

A dezinformáció egyre szerteágazóbb világát már egyre többen és részletesebben kutatják. A szabályozó hatóságoktól, kormányzatoktól és civil szereplőktől érkező nyomás miatt már a tech platformok is egyre inkább elhagyják a semleges, be nem avatkozó politikáikat, és vállaltan belenyúlnak a rajtuk megjelenő tartalmak elérhetőségébe, esetleg törlésére. A jó szándékú és hasznos aktivizmus mellett azonban ez sokszor nem kívánt mellékhatásokkal, a szabad szólás és a sokszínű véleményalkotás elleni fellépéssel jár.

Az elmúlt években botrányos deepfake videók és online átverések sora került elő számos politikusról.

Mint ismert, orosz „betyárok” már több politikust átvertek, miután ismert politikusoknak adták ki magukat, mi több, akár egy ismert politikus arcával játszottak el egy deepfake videóban. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is pórul járt már, miután egy ál-Vitalij Klicskóval diskurált az orosz-ukrán háborúról és ezzel kapcsolatos nézeteiről.