Az ukránok megtámadtak egy repülőgépgyárat Oroszországban

Oroszország állítása szerint szombatra virradóra negyvenhét ukrán drónt semmisített meg, amelyeknek egyik célpontja feltehetően egy repülőgépgyár volt. „A légvédelmi rendszerek elfogtak és megsemmisítettek egy drónt a Belgorodi, kettőt a Kurszki, hármat a Volgográdi, negyvenegyet pedig a Rosztovi terület felett” – közölte az orosz hadsereg.

Kijev az utóbbi időben szinte naponta intéz drón- és tüzérségi támadásokat orosz területek ellen.

A Rosztovi terület kormányzója, Vaszilij Golubjov kijelentette, hogy az egyik csapás az Azovi-tengeri Taganrogot érte, ahol egy mentős megsebesült. Orosz katonai szakértők állítása szerint

a támadás célpontja a taganrogi Berijev repülőgépgyár lehetett

– jelentette a hadsereghez közel álló Ribar televízió.

(MTI)