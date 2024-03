Amerikai lap: Orbán Viktor meghódította a Heritage Alapítványt

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Több figyelmet érdemelt volna Orbán Viktor magyar miniszterelnök amerikai látogatásának állomása a Heritage Alapítványnál – írta a New Republic nevű amerikai portál. A New Republic szerint a magyar kormányfő látogatása az alapítványnál azt jelezte, hogy sikerült létrehoznia „a magyar befolyás hídfőállását Washingtonban”.

A portál „megdöbbentőnek” nevezi, hogy a magyar kormányfő nem a Fehér Házat látogatta meg, hanem konzervatív amerikaiakat akart „befolyása alá vonni”. Szerintük az utóbbi évben a Heritage Alapítvány Orbán Viktor „szócsöve” lett az Egyesült Államokban, amely szívesen látna egy „Orbán-féle vezetést” a tengerentúlon is.

Felidézik, hogy Trump elnöksége alatt Budapest és Washington igyekezett szoros kapcsolatokat kialakítani, Magyarország vált „az Egyesült Államok által preferált partnerré Európában”. Joe Biden megválasztásával azonban megváltozott a helyzet, de a magyar „befolyás” nem szűnt meg az államokban a portál szerint, csak más formában érvényesül.

A New Republic kifogásolta a cikkben, hogy a Heritage Alapítvány az utóbbi években ahelyett, hogy „kitartott volna a konzervatív értékekek mellett, inkább egy reakciósabb és tekintélyelvűbb irányba ment el”.

Erre példakánt hozzák fel, hogy a alapítvány dolgozta ki Donald Trump „Projekt 2025” nevű programját is, amelyben elnökké választásának esetére esedékes feladatok szerepelnek. Hozzáteszik, hogy emellett az alapítvány „igyekszik bebetonozni” kapcsolatait Orbán Viktorral is, és Magyarországot tenné Washington elsőszámú európai partnerévé, ennek a céljából kezdett együttműködésbe a magyar Danube Institute-al is.