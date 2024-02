Ukrajna: Magyarország nem oroszpárti. Oroszország: Magyarország nem oroszpárti. Nyugati fősodor, hazai ellenzék: cirip, cirip

Minden érintett cáfol tehát. Magyarország két éve mondja minden lehetséges fórumon, hogy nem oroszpárti, s ezt megerősítik az oroszok és az ukránok. Adódik a kérdés: akkor bárki más – derék lengyel kormányfők, német zöldek, amerikai lapok, netalán magyar ellenzékiek – milyen alapon gondolják ezt máshogy? Aki rálát, mind ugyanúgy gondolja – aki nem lát rá, minek beszél?

Mekkora hókolonccá lehet vajon gurigatni egy olyan megátalkodott rágalmat, aminek soha egy szemernyi igazságmagja sem volt?

Egyáltalán: mit érnek vajon szavak és mondatok a nemzetközi politikában, ha nem szükségeltetik mögéjük igazság?

Vegyük észre: a magyar kormányoldal ellen pszichológiai hadviselés folyik. Azt várják, hogy a jelzőik miatt tagadjuk meg azt, ami jó. Aki öngyengítő Európa helyett erős Európát akar, azt hát azzal terrorizálják, hogy „euroszkeptikus”; az ukrajnai béke, megegyezés, élet és fejlődés barátait „oroszpártizzák”, a normalitás hívei „homofóbok”, bármely más problémára, kifogásra pedig ott van a „korrupt” és a „jogállamiatlan”. Mindezeket nem azért mondják, mert ilyenek volnánk – hanem mert valami egyszerűen nem tetszik nekik.

Leginkább az ábrázatunk. És abbahagyni is leginkább csak akkor fogják majd, ha ez utóbbi problémát sikerül orvosolni.

Nem új jelenség ez, mi is megénekeltük e hasábokon párszor. De érdemes minden olyan alkalom felett, amikor egy álnok módon éveken át velünk szemben használt toposz ilyen látványosan loccsan szét egy geopolitikai sziklafalon, elidőzni egy kicsit. Megállapítani: pont ennyit ér a többi toposzuk is. Erőt meríteni ahhoz, hogy igazunk mellett kitartsunk, s hogy ne vegyék át a politikai ellenfelek tartalmatlan szavai az uralmat a tudatalatti, aztán a tudat felett. Húzza ki magát bátran ilyenkor egy büszke nemzeti, békepárti konzervatív magyar, Európa barátja: megint legyőztünk, a történelem szemétdombjára küldtünk egy toposzt. Békében rothad most valahol az „oroszpárti” is az „antiszemita” meg a „populista” között az idők végezetéig.

A ránk szórt rágalmak gyökere a diktatúrázástól az oroszpártizásig nem az igazság, hanem a hatalom.

Ítéljünk tehát a saját szemünkkel, mások hatalomvággyal telített kategóriáitól függetlenül. Az identitásunkat nem az Európai Parlamentben hegesztik. Sem az enyémet, sem az Önét, sem Magyarországét. Mi és csak mi mondjuk meg, hogy kik vagyunk.

