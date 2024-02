Óriási gondban a BBC, egy munkatársuk szomáliai bűnözőknek segített Európában maradni

Bírósági dokumentumok szerint legalább egy évtizede szakértői tanúként tett vallomást bevándorlási ügyekben a BBC egyik szerkesztője, akit azért fizettek, hogy segítsen 15 szomáliai bűnözőnek az Egyesült Királyságban maradni, köztük egy olyannak, aki szexuálisan zaklatott egy siket tinédzser lányt – írta meg a Dailymail.

Mint a lap rámutat: 2023-ban a The Mail on Sunday felfedte, hogyan fizették le Mary Harpert, azért, hogy tanúvallomást tegyen a szomáliai csoportos nemi erőszakot elkövető Yaqub Ahmed mellett az Egyesült Királyságban maradásért folytatott ötéves jogi harca során.

Mint a Dailymail fogalmazott: az újság által végzett vizsgálat most feltárhatja azt is, hogy Harper szakértői tanúvallomást tett további szomáliai bűnözők, köztük másik három szexuális zaklató, három drogdíler és egy karrierbűnöző érdekében is. Utóbbi személy a lap szerint egy évtizedet töltött brit börtönben.

Megszólalt a BBC: Harper elhagyja a vállalatot

A Mail on Sunday sorozatos kérdéseire mintegy válaszul a BBC szombat este bejelentette, hogy Harper elhagyja a vállalatot, noha azt nem közölték, hogy a szerkesztőt menesztették vagy magától távozott – teszi hozzá a lap.

Az egyik legmegdöbbentőbb esetben Harper tanúvallomásában például arra figyelmeztetett, hogy az a szomáliai férfi, aki szörnyű szexuális zaklatást követett el egy siket 17 éves lányon Európában, azért nem lenne jó, ha haza lenne toloncolva, mert hazájában is „nagyon komoly életveszélynek” lenne kitéve, mivel Szomáliában elkövetett egy szexuális bűncselekményt – írja Dailymail.

A lap szerint Harper szakértői tanúként végzett „munkája” szombat este pártatlansági botrányba sodorta a BBC-t is. Rachel Maclean parlamenti képviselő ugyanis az ügyre reagálva közölte: „megdöbbent” a bevándorlási ügyek számától, amelyekben Harper részt vett, valamint követelte, hogy a vállalat vizsgálja felül irányelveit.

Mit gondolhatnak az áldozatok családtagjai, amikor a BBC egyik alkalmazottja tesz tanúvallomást azért, hogy az országban maradjanak azok a bűnözők?”

– mondta. – „Számomra ebben valami nagyon nincs rendben” – tette hozzá.

A Daily Mail cikke szerint a BBC szóvivője nem volt hajlandó elárulni, hogy Harper távozása összefüggésbe hozható-e a MoS leleplezéseivel, ugyanakkor a vállalat szerint: „noha a BBC szabályzata nem gátolja meg a munkavállalókat abban, hogy szakértői tanúként járjanak el, kötelességük tárgyilagos és pártatlan vallomást tenni”.

A Dailymail felkereste Mary Harpert, a BBC korábbi szerkesztőjét is, hogy reagáljon a sajtóban megjelent hírekre, ám a lap szerint nem reagált a megkeresésre.

Nyitóképünk illusztráció! Fotó: Idrees Abbas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images