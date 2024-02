Machetét tartott az újságíró nyakához a professzor, nem lett jó vége (VIDEÓ)

Értesüléseik szerint elbocsátották oktatói állásából azt a New York-i professzort Izrael-ellenes bejegyzései miatt, aki 2023 májusában machetét tartott a lap újságírójának nyakához – írta meg a The New York Post vasárnap.

„Takarodjatok a francba az ajtómtól, különben felaprítalak titeket!”

Shellyne Rodriguez professzor korábban azután került címlapokra, hogy vírusként terjedt a neten, hogy megátkozta életpárti diákok egy csoportját, akik az abortuszról osztottak meg információkat. Amikor a The New York Post munkatársai 2023 májusában személyesen is felkeresték a professzort az ügyben, Rodriguez a folyósóra lépve egy machetét tartott a Post újságírójának nyakához, azzal fenyegetve meg őt és a stábot, hogy hagyják békén.

Takarodjatok a francba az ajtómtól, különben felaprítalak titeket ezzel a machetével!”

– kiabálta a professzor, aki a Post szerint ezt követően mondhatni kikergette az épületből a stábot, miközben a fegyverrel hadonászott. A lap tájékoztatása szerint a szürreális jelenetsort videóra is vették.

Vigyázat! A felvétel a nyugalom megzavarására alkalmas lehet!

„A Cooper Union kirúgott egy közösségi médiában a »cionistákról« írt bejegyzésem miatt” – idézi a lap a 47 éves Rodriguez diákoknak küldött e-mailjét, amelyet egy héttel a tavaszi szemeszter kezdete után küldött ki. A Post szerint ugyanakkor az nem világos, pontosan milyen posztok miatt meneszthették a professzort.

