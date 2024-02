Ilyet még nem láttunk: szétvertek egy önvezető taxit (VIDEÓ)

Szerencsére nem tartózkodott utas annak a Waymónak az utasterében, melyet nemes egyszerűséggel szétvertek és megsemmisítettek San Franciscóban. A jelentések szerint az eset úgy indult, hogy egy ember ráugrott a motorháztetőre, majd betörte a szélvédőt.

Hirtelen megjelent utána a sokaság az autó körül, amit előbb összefirkáltak, majd egyikük fel is gyújtotta azt. Az autóból csak egy égő roncs maradt.

A jelentések szerint az utóbbi időben több kritika is érte a Waymo önvezető taxikat, korábban rövid időre le is állították a szolgáltatást, mert a taxik sokszor dugót okoztak, az egyik autó pedig egy gyalogost is elütött.

Nyitókép: YouTube