Musknak van humora: péntek 13-án költözteti el az X-et San Franciscóból

A szerző a Makronóm újságírója.

Hónapokkal ezelőtt jelentette be Elon Musk, hogy kiköltözteti az X-et (az egykori Twittert San Franciscóból, az ikonikus irodaépületből, amely a vállalat főhadiszállásának adott otthont 2012 óta. A pontos időpontot azonban mostanáig nem lehetett tudni: Linda Yaccarino vezérigazgató belső levele, amit az X alkalmazottainak küldött szét, csak annyiról tájékoztatott, hogy a munka San Joséban és Pato Altóban folytatódik.

A vállalat most bejelentette: szeptember 13-án végleg elhagyja az irodaházat, és nincs szándékában visszatérni San Franciscóba. A dátum történetesen péntekre esik, Elon Musk pedig nem arról híres, hogy véletlenszerűen használja a naptárat. A szerencsétlen nap kiválasztása egyértelmű fricska San Francisco vezetésének: emlékezzenek a dátumra, amikor az egyik legnagyobb techcég kivonult a városból, mindössze két évvel azután, hogy a világ leggazdagabb embere lett a tulajdonosa.

Az X – akkor még Twitter néven – 2012-ben vette birtokba az épületet, amely mintegy 1 millió négyzetméterével éttermeknek és más üzleteknek is otthont adott. Akkoriban zajos botrányt keltett, hogy a város vezetése a szokásosnál is nagyobb adókedvezményeket adott a vállalatnak, ezzel csábítva a belvárosba, azt remélve, hogy a cég már a puszta jelenlétével is lökést ad a befektetési kedvnek. A dolgok nem egészen úgy alakultak, ahogyan tervezték, amikor pedig Musk megvette a vállalatot 44 milliárd dollárért, nyilvánvalóvá vált, hogy a város és a milliárdos útjai nem egy irányba haladnak. A cégvezér a minap az X-en fakadt ki dühösen arra, hogy be sem tud menni az épületbe a drogos bandák miatt, a költözés valódi oka azonban az volt, hogy a város már csak csepegtetve tudta és akarta biztosítani az ösztönzőket a cég számára.

Az épület egyébként azóta félig üresen kong, mert Musk egyik első lépéseként több ezer alkalmazottat rúgott ki a vállalattól, a bútorzat nagy részét pedig elárvereztette.

Míg a San Franciscó-i alkalmazottakat San Joséban vagy Palo Altóban lévő irodákba költöztetik, az X központja várhatóan Texasban lesz, ahol a Tesla és a SpaceX székhelye is található.