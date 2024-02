Így énekli a Queen egyik slágerét Karikó Katalin (VIDEÓ)

Hosszú évek óta büszke lehet a világ legértékesebb reklámfelületére a Super Bowl, amelynek szünetében sugárzott félperces hirdetésekért 7 millió amerikai dollárt is elkérnek. Ahogy arról beszámoltunk, hétfőre virradóra a Kansas City Chiefs ismét győzött a döntőben, így megvédte címét.

Idén a gyógyszeripari óriás, a Pfizer is reklámidőt vásárolt a nagydöntőre, hogy ezzel népszerűsítse a tudományt. A videóban ismert feltalálók, tudósok „éneklik” a Queen Don't Stop Me Now című világslágerét. A klipben Rosalind Franklin, Isaac Newton és Albert Einstein mellett egy pillanatra feltűnik a Nobel-díjas Karikó Katalin is!