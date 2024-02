„2023 májusában a szigeten tevékenykedő állami energetikai vállalat, az Arktikugolja vezetője, valamint a helyi orosz főkonzulátus militarista felvonulást szervezett a Spitzbergákon, az oroszok lakta Barentsburg és Pyramiden településeken. Pyramidenben a felvonulás része volt egy, a Donyecki Népköztársaság zászlajával díszített traktor és kotrógép.

Az orosz Spitzbergák Bizottságának ülésére néhány nappal azután került sor, hogy Trutnyev üdvözölte irodájában az Ukrajnában harcoló katonák egy csoportját. A férfiak között volt a Specnaz hírszerző egységeinek több tagja is. Állítólag a férfiak között voltak a Távol-Kelet és Északi-sarkvidék minisztériumának olyan alkalmazottai, akik önként jelentkeztek harcra a megszállt területeken.

»Továbbra is felhasználjuk tapasztalataikat, amelyek immár nemcsak a polgári és katonai szolgálatot, hanem a valódi harci tapasztalatokat is a Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék fejlődése érdekében hasznosítják« – mondta Alekszej Csekunkov sarkvidéki miniszter.

Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy az Ukrajnában felépült orosz katonai kapacitásokat Putyin máshol is kamatoztatni kívánja. Oroszország számára stratégiai szempontból pedig a Spitzbergák még Ukrajnánál is fontosabb kérdés lehet. Különösen akkor, ha az Északi-sarkhoz legközelebb eső Skandinávia összes országa – tehát a svédek is – csatlakoznak a NATO-hoz. Kérdés, hogy a már lendületben lévő orosz hadigépezet, vagy a jóval nagyobb hátországgal rendelkező NATO jelent-e nagyobb elrettentő erőt az egyik vagy másik fél számára a sarkkörért induló versenyfutásban.”

