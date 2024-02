Elképesztő felfedezés: óceánt rejthet a „Halálcsillag”, alkalmas lehet az életre

Egy új csillagászati felfedezés szerint életre alkalmas a Naprendszerünk „Halálcsillaga” – azaz a Mimas, a Szaturnusz hetedik holdja.

Bár abban a tudósok egyetértenek, hogy első ránézésre képtelen, hogy az égitesten bármiféle folyadék előforduljon – ám az új felfedezés szerint a Mimas szilárd jégtakarója alatt 20-30 kilométerrel egy óceán húzódik – ráadásul a kutatók szerint meglehetősen „fiatal” óceánról van szó, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 25 millió és 2 millió év közé teszik a keletkezését. A kutatás szerint az óceán a hold térfogatának felét teszi ki.

A kutatók szerint az óceán és a hold magja közötti kölcsönhatás olyan geológiai és kémiai folyamatokat is rejthet, amelyek anno a földi élet keletkezésében is részt vehettek. Valery Lainey, a kutatás vezetője ez izgalmas lehetőségeket nyit meg további kutatások számára, akár abban az értelemben is, hogy űrjárművet juttassanak a Mimasra.

Nyitókép: MGA / Science Photo Library via AFP