Baljós árnyak Indiában: papkirály születik?

Van egy templom Indiában, amely jókora politikai viharokat kavar. Az ország északi részén lévő Uttar Prades államában, Ajodhja városában található Ráma istennek szentelt hindu templomot ugyanis egy 16. századi mecset helyére építették. Pontosabban a romjaira, mert a mecsetet feldühödött hindu szélsőségesek 1992-ben lerombolták, ami a ma mintegy 200 milliós muszlim közösség egyik kiemelt sérelme.

Természetesen az indiai többség, a hinduk álláspontja szerint itt korábban Rama isten temploma állt, vagyis a „ki volt itt előbb”-című, Közép-Európában sem ismeretlen játékba kezdtek. Fordulat akkor állt be, amikor 2019-ben az indiai legfelsőbb bíróság a hinduknak adott igazat, engedélyezte a területen a hindu templom megépítését, a muszlimoknak meg adtak két hektár földet teljesen máshol, mintha nem egy szakrális hely, hanem pusztán földvita történt volna.

Ráadásul a miniszterelnök, a hindu nacionalista Bháratíja Dzsanatá Pártot (BJP) vezető Narenda Modi személyesen avatta fel a Ráma-templomot (az ellenzéki politikusok zömmel távol maradtak), 7500 jól kiválogatott vendég előtt január 22-én – írja a CNN.

India választásra készül

Természetesen a dolog merőben politikai kontextusban értelmezhető, hiszen áprilisban és májusban parlamenti választások lesznek a Föld legnépesebb országában, az amerikai portál azonban nem is feltétlenül ezt emeli ki, hanem annak a módját, ahogy Modi belevágott a kampányba – lényegében totálisan szembemenve a modern India szekuláris alapértékeivel, amely az egyházak és az állam különállásán alapult, amit az elemzés kiemelten veszélyesnek tart.

Modi egyik kampányígérete is volt a templom újjáépítése még 2014-es hatalomra kerülése előtt, így ezt most kipipálhatja – emlékeztet a lap – ugyanakkor a megszólaltatott újdelhi szakértő szerint India egy százéves építkezési projekt végén tart, amelynek során megszűnt szekuláris köztársaság lenni: