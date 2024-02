Miért volt ez a gazdáknál az utolsó csepp, amitől túlcsordult a pohár? Erre két válasz van. A gyakorlatias válasz az, hogy az EU mélyzöld ideológiája a mezőgazdaságban is megjelenik, így az ipari méretű (túl)termelés ésszerű és piaci alapú korlátozása mellett a gazdáknak egy sor olyan előírást is be kell tartaniuk, amelyet az unión kívüli riválisaiknak nem, és ez nagyon megdrágítja a termelést. A gazdák, különösen a kisebb és családi gazdaságok a szigorodó előírásokkal olyan plussz költségekkel szembesülnek, amelyeket már alig tudnak kigazdálkodni, így a most elfogadott megszorításokkal már egyértelműen veszteségessé válik a termelés. A támogatásaikat csökkentik, javulásra nincsen kilátás, ezért tüntetnek most.”

Fotó: Fabian Sommer / DPA/AFP