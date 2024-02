„A zöldek által dominált német kormányt a valóság nem érdekli, mivel egy ideológia fogságában vannak. Ez a zöldbe öltözött marxizmus akkor is élvezeti a németeket a CO2 mentes földi paradicsomba, ha az összes tehenet le kell vágni; ha minden szántóföld parlagon hever, ha az összes tanyát le kell rombolni – mert egy ideológia nem ismeri, nem ismerheti a megalkuvást.

Az a helyzet, hogy a zöldek pontosan tudják, hogy milyen világot akarnak, mégha az egy beteg világ is; míg a gazdák csak tiltakoznak, de nem tudják megfogalmazni, hogy milyen is lenne az a világ, ami szerintük méltó lenne az Arisztotelészi jó életre. Ezért nem tudnak ők és ezért tudtunk mi negyedszer is győzni, mert el tudtuk mondani, hogy egy családbarát, munkaalapú, nemzetállamot akarunk.”