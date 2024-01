Zelenszkij az ukránok által lelőtt repülőről: Az oroszok szórakoznak az ukrán hadifoglyok életével

A Mandiner szerdán megírta, hogy lezuhant egy orosz Il-76-os katonai szállítórepülőgép, a fedélzetén 65 ukrán hadifogollyal, valamint hatfőnyi személyzettel és 3 fogolykísérővel az oroszországi Belgorod régióban. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hadifoglyokat fogolycserére szállították.

A gép minden utasa odaveszett a tragédiában.

Russians With Attitude X-oldal is megosztotta a hadifoglyok állítólagos listáját. Egyes sajtóorgánumok szerint a gépen magyarok is voltak, de külpolitikai újságírónk a listát áttekintve ezt megcáfolta.

Végül az ukrán hírszerzés elismerte a gép lelövését. Ugyanakkor Moszkvát tették felelőssé a történtekért, azt állítva, hogy az oroszok nem osztották meg velük előre a foglyokat szállító gép útvonalát.

Szerda késő esti beszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal vádolta Moszkvát, hogy az „ukrán foglyok életével játszik” – írja a BBC. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, hogy „nyilvánvaló, hogy az oroszok játszanak az ukrán foglyok életével, hozzátartozóik érzéseivel és társadalmunk érzelmeivel”.

Ez pedig arra utal, hogy Oroszország szándékosan olyan lépéseket tesz, amelyek célja, hogy veszélybe sodorja a hadifoglyok életét és biztonságát”

– mondta Volodimir Zelenszkij.

