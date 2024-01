„Sokak szerint igen. Sokak szerint meg nem. És mindkét fél emocionális indíttatásból helyezkedik egyik vagy másik álláspontra. Attól függően, hogy a palesztinokkal, vagy a zsidókkal szimpatizál. Pedig objektíven is meg lehet vizsgálni a kérdést. Például, hogy először tisztázzuk a fogalmat. Népirtás (genocídium): emberek egy csoportjának szándékos és szisztematikus elpusztítása etnikai, vallási, nemzeti vagy faji hovatartozásuk alapján.

1948-ban, a függetlenségi háború lezárását követően 200 ezer arab döntött úgy, hogy Izraelben marad. Ma 2 millióan vannak. Ez volna a népirtás? 1000 százalékos növekedés az arab lakosságban? »Jó, akkor nem az összes arabot, csak a Gázában és Ciszjordániában élő palesztinokat akarják kiirtani« – igaz? Ciszjordánia lakossága 1967-ben, az izraeli megszállás idején 600 ezer alatt volt. Ma kb. 2,5 millió. Ez 400%-os növekedés. Gázában, a 2005-ös izraeli kivonuláskor 1,3 millió lakos volt. Most 2,1. Ez pedig 60%-os növekedés kevesebb, mint 20 év alatt. Népirtás?

Mindeközben Nigériában 4500 keresztényt öltek meg iszlám dzsihádisták 2023-ban. Most karácsonykor is kb. százat. Egyetlen tüntetés sem volt a nyugati városokban a »népirtás« ellen.

Nincs elítélő határozat az ENSZ Biztonsági Tanácsában, nincsenek fotók és szalagcímek a médiában. De 60 nap alatt 100 templomot is leromboltak a dzsihádisták. Akik a nyugati apologéták kedvenc indoklása szerint azért rombolnak és ölnek, mert elnyomás alatt vannak. Ha hagynák őket rendesen élni, ha nem nyomnák el őket, akkor nem lenne iszlám terror. Nézzük, mennyire vannak elnyomva például Nigériában. Az ország elnöke, Bolo Ahmed Tinobu, és az előtte 10 évig elnök Muhammadu Buhari mindketten muszlimok. (Tinobu ráadásul Chicagóban tanult, nyilván ezzel volt elnyomva…)

És olyannyira el vannak Európában is, hogy Strasbourgban már huszonkét mecset van, és most épül Európa legnagyobb, 7 ezer négyzetméter alapterületű iszlám vallási központja. Nagyobb lesz, mint a strasbourgi székesegyház. De egész Nyugat-Európában sorra rombolják a templomokat, és éttermet, edzőtermet csinálnak belőlük. Nagy Britanniában 10.000 templomot zártak be pár évtized alatt. Viszont 1.700 mecsetet nyitottak.

Ez a valóság – de vannak, akiket nem érdekel. Vagy szándékosan tagadják. Ők könnyen dobálóznak a »népirtás« szóval is.”

***