Nem jött be a zöld fordulat: befürdött az autókölcsönző a Teslákkal, el is adja őket

Mintegy 20 ezer elektromos járműtől szabadul meg a Hertz autókölcsönző, hogy helyettük inkább benzines autókat vegyen – számolt be róla a CNN. Az ok egyszerű, az utóbbi időben tetemes veszteséget termelt a főleg Teslákból álló elektromos flotta, ezt megérezte a vállalat részvényárfolyama is, amely az elmúlt évben közel 20 százalékot csökkent.

A gyenge eredményt a kölcsönző két okra vezette vissza: a Tesla árazására, és arra, hogy a vártnál jóval magasabbak az autók üzemeltetési költségei. A vállalat vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy

a javítási költségek a dupláját teszik ki annak, amit a hagyományos meghajtású autóikra kell költeniük.

Emellett a Tesla jelentősen csökkentette az elmúlt évben az új autóik árát, amely kihatott a használtautó-piacra: a Hertznél úgy számolnak, a villanyautó flottájuk viszonteladási ára a harmadával csökkent a tervezetthez képest, ez pedig igazi katasztrófa a vállalat számára.

A Hertz közlése szerint ennek ellenére továbbra is elkötelezettek az elektromobilitás mellett, és továbbra is azt tervezik, hogy flottájuk negyede elektromos autókból fog állni.