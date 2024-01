Magyar segítség az ukrajnai embereknek

Rengeteg pénz 11,6 milliárd forint, ám csepp a tengerben, ha egy háborúban álló ország lakosságáról van szó. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet olajozott gépezete gyakorlott munkatársakkal és hihetetlen hatékonysággal mégis félmillió ukrajnai embert tudott megsegíteni az összegből. Egy része, 2,9 milliárd forint magyar kormányzati hozzájárulás volt a Hungary Helps programon keresztül, melyből a Kijevi területen iskolát, óvodát, orvosi rendelőt, mentőállomást hozott létre áldozatos munkával a segélyszervezet. Humanitárius tevékenységében benne volt a kárpátaljai magyar, ruszin, ukrán lakosság „hagyományos” támogatása, illetve az orosz offenzíva miatt az ország nyugati megyéibe, köztük ide menekülő tömegek megsegítése. S bár ez elméletileg több külön projekt, belátható, hogy egymást erősítő dolgokról van szó. Ha a kárpátaljai lakosság általános problémáin enyhítenek, az többet képes segíteni a menekülteken; s ha a segélyszervezet besegít a földönfutóvá tett emberek elhelyezésébe, ellátásába, csökkennek az őshonos lakosság terhei is e tekintetben.

A helyi magyarságot, például idős, egyedül maradt embereket, gyermekes családokat továbbra is ellátják élelemmel, tüzelővel. Arra mindig figyelnek, hogy ne csak a magyarok kapjanak, hanem a többi közösség is, hogy „ne verjen éket az emberek közé az irigység” – mondja kérdésünkre Lehel László elnök-igazgató. Ő úgy számolja, 250 intézményt támogattak Kárpátalján, amely ideiglenesen menekülteket fogadott be. Jó részüket – óvodákat, iskolákat, kultúrházakat –alkalmassá kellett tenni arra, hogy egyik pillanatról a másikra emberek lakjanak bennük, ezért igyekeztek rugalmasak lenni. „Semmit nem erőltettünk, az volt a fontos, hogy nekik mi az igazi segítség” – jegyzi meg. Egy csapat felmérte a helyi igényeket, s például ha valahol harminc gyerek volt összezsúfolva bármilyen játék nélkül, oda játékot vittek; ahol negyven-ötven fő mosógép nélkül, oda azt. „Emlékszem a földöntúli örömre az arcokon, amikor nem egy, hanem két mosógépet hoztunk a bedöglött szerkezet helyett.” Másutt nem volt hűtőszekrény, megint máshol pedig tisztítószerből volt hiány – szerencsére viszont élelem volt elég mindenhol, azt tapasztalták. Kétszer ad, ki gyorsan ad: általában néhány nappal az igény felmerülése után az ökumenikusok vitték, amit kell, s ezt a helyi vezetés is díjazta.