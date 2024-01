Bombatámadással fenyegették meg a tárgyalás reggelén a Trump ügyében eljáró bírót

Csütörtökön hirdethetnek ítéletet a Donald Trump és a Trump Organization több vezetője ellen indított polgári peres eljárásban, ahol az egykori elnököt azzal vádolják, hogy cégei pénzügyi csalást követhettek el. Emiatt akár be is tilthatják a vállalat működését New York államban –

Ugyanakkor az ABC News arról számolt be, hogy a tárgyalás zárónapját egy rendkívüli esemény zavarta meg,

az ügyben eljáró bírót halálosan megfenyegették.

bombafenyegetést kapott New York-i otthonában.

E fenyegetés tükrében a bíróság további biztonsági intézkedéseket hozott a bíró számára. A Nassau megyei rendőrség tűzszerészei óvatosságból megvizsgálták Engoron otthonát, és megállapították, hogy a fenyegetésnek semmi alapja nem volt.

Arról egyelőre még nincs információ, hogy ki állhat a zavarkeltés hátterében.

Az ABC News emlékeztetett, hogy nem ez az első incidens, ami a per alatt történt: a december 11-i tárgyalási napon egy férfi tüzet gyújtott a bíróság épületének negyedik emeletén, melynek következtében 17 személy könnyebben megsérült.

