Izrael tagadja, hogy keresztény templomot támadott volna Gázában

Az Izraeli Védelmi Erők vasárnap tagadta, hogy célba vette volna a Gázai övezet katolikus plébániáját – írja a Times of Israel.

Szombaton Jeruzsálem latin pátriárkája azt állította, hogy egy izraeli mesterlövész lelőtt egy idős nőt és a lányát, miközben azok a Szent Család plébánia területén tartózkodtak. Az IDF nyilatkozta szerint nem találtak bizonyítékot az esetre.

A hadsereg az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy

Izrael „nem vesz célba civileket”.

Az IDF azt is elmondta, hogy a plébánia képviselői megkeresték őket szombaton, egy közeli robbanással kapcsolatban, de akkor nem számoltak be arról, hogy az épületeiket találat érte volna, vagy bárki megsérült volna. Az IDF azt is hozzátette: komolyan veszik az érzékeny célpontok védelmét.

A jeruzsálemi pátriarka azt mondta az áldozatok éppen egy zárda felé sétáltak, amikor lövöldözés tört ki. Elmondása szerint az épület komplexet támadás érte, amely során hét ember megsebesült és a két nő meghalt.

A pápa vasárnap reagált a halálesetekre.

„Továbbra is súlyos és szomorú híreket kapok Gázából. Egy anyát és lányát megölték, és több más embert is megsebesítettek a lövöldözők” – mondta Ferenc pápa.

„Vannak, akik azt mondják, hogy »ez terrorizmus és háború«. Igen, ez háború, ez terrorizmus... imádkozzunk az Úrhoz békéért”

– mondta a pápa.

A CNN beszámolója szerint a jeruzsálemi pátriárka azzal is vádolja Izraelt, hogy a plébánia területén levő kolostort rakétatámadásokkal „lakhatatlanná” tette.

Az IDF vasárnapi nyilatkozata szerint Gázaváros Shejaiya negyedében található templom közelében heves harcok folynak, de az említett katolikus templom nem ebben a negyedben van.

Korábban a BBC-nek nyilatkozott Layla Moran liberális demokrata képviselő, aki elmondta, hogy a rokonai Szent Család templomban találtak menedéket a harcok elől.

A brit képviselő azt állította, hogy nem biztos benne, hogy családtagjai túlélik a karácsonyi ünnepeket.

Moran rokonai elmondták: nincs már se víz, se élelem a templomban és az épületbe korábban katonák törtek be.

Gáza katolikus lakossága kevesebb, mint 150 fő.

Nyitókép: A Szent Család katolikus templom Gázában 2020 karácsonyán /MAHMUD HAMS / AFP