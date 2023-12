Elment Magyarország régi barátja, Németország titkos újraegyesítője – Wolfgang Schäuble portréja

Györkös Péter, Magyarország 2015 óta regnáló berlini nagykövete ebből az alkalomból elmondott beszédében több olyan alkalmat is felelevenített, amikor Schäuble személyesen is jelentősen hozzájárult a magyar-német kapcsolatok stabilan tartásához. Megemlítette: mikor a görög adósságválság kezelésére az Európai Unió 2012-ben elfogadta a tagállamok gazdasági stabilitásának fenntartására szolgáló „hatos csomagot”, majd meglepő módon azonnal eljárást is indított ennek alapján, Schäuble ezt támogatta azzal, hogy reméli: Magyarország megérti majd, hogy a közös gazdaságpolitikát tiszteletben kell tartani, és a fenntarthatóság útjára lép. „Hogy mi történt ekkor? Magyarország meghallotta a szavait, és rövid időn belül elfogadta a Széll Kálmán-tervet, amely – ha itt-ott unortodox eszközökkel is – de stabil pályára állította országom pénzügyeit és gazdaságpolitikáját” – mondta Györkös.

A nagykövet emlékeztetett arra is, hogy Schäuble 2015-ben egy interjúban a migránsválság kapcsán hazánkkal szemben igen kritikus újságírói kérdésre úgy fogalmazott:

„Ha őszinték vagyunk, akkor el kell ismernünk, hogy Magyarország sem csinált mindent rosszul.”

Emellett neki tulajdonítja a nagykövet azt is, hogy a magyar bevándorláspolitika kiegészült azzal a segélyezési elemmel, amely nélkül azóta már elképzelni is nehéz.

Györkös erre úgy emlékezett vissza: „Ön feltette a kulcskérdést: »Miért jó Önöknek, ha a gonosz emberek imidzse tapad Önökhöz?« Kérdése azonnal elért a címzetthez, és megértésre is került, hisz mind jó emberek és jó európaiak vagyunk. Néhány héttel később elindult a magyar történelem legnagyobb segélyprogramja, a Hungary Helps. Ez a program a schengeni külső határok következetes védelmének integráns része.”

Ő volt tehát Wolfgang Schäuble, vagy ahogy a SPIEGEL 2015-ben fogalmazott: egy darabka német történelem.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi