Újabb front nyílik? – a jemeni húszik milícia azt állítja, támadást indított Izrael ellen

Az Irán által támogatott jemeni húszi milícia kedden Dél-Izrael elleni támadási kísérletet jelentett be. Azt állították, „nagy mennyiségű” ballisztikus és cirkálórakétát, valamint drónokat indítottak izraeli célpontok felé – írta a New York Times.

A húszik katonai szóvivője, Yahya Sarea az X közösségi médiaplatformon közölte, hogy a támadást válaszul hajtották végre, így kívántak reagálni a Gázai-övezetben tapasztalható „brutális izraeli-amerikai agresszióra”.

A szóvivő elmondta, hogy

ez már a harmadik támadás volt, amelyet a húszik „üldözött palesztinai testvéreink támogatására” hajtottak végre,

majd további rakéta- és dróntámadásokkal fenyegetett.

A Times nem tudta ellenőrizni a húszik támadásait. Ugyanakkor idézte az izraeli hadsereget, mely arról számolt be, hogy légvédelmi rendszerük elfogott egy rakétát, amelyet „a Vörös-tenger térségéből” lőttek ki. Közleményükben más „fenyegetésekről” is szót ejtettek, de hangsúlyozták, ezek közül egy sem hatolt be izraeli területre.

Arra nem tértek ki, hogy ki állhat a támadások mögött.

Az amerikai védelmi minisztérium egy magas rangú tisztviselője azonban névtelenséget kérve elmondta, hogy az izraeli hadsereg Jemenből indított rakétákat fogott el, amelyek hatótávolsága mintegy 1200 mérföld volt – idézte a lap.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az AFP francia hírügynökség kérdésére a húszi kormány miniszterelnöke, Abdel Aziz bin Habtur azt mondta, hogy az Eliat közelében észlelt „drónok Jemenhez tartoznak”.

