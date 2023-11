Szétszakítják a fegyveres konfliktusok Eurázsiát?

Oroszország és Irán profitálhat (INSTC)

Az Észak-Déli Kereskedelmi folyosó (INSTC), amely Irán és Oroszország közös projektje – bár India is érdekelt annak sikerében – viszont éppen profitál az ukrajnai háborúból, valamint az IMEEC kiesése is előnyös lehet a számára, amennyiben nem terjed ki az izraeli-palesztin konfliktus Iránra is. A projekt már a 2000-es évek óta fut, és nemsokára be is fogják fejezni. Még néhány vasútvonal elkészülte van hátra, és a lezárást 2024-re tervezik. Hasonlóan az IMEEC-hez itt is egy olyan összekötő kapocsról van szó, amely

a Szuezi-csatornát kikerülve kötné össze Dél-Ázsiát és Európát (Oroszországot), Iránon és a Kaukázuson keresztül.

Így az észak-déli folyosó fontossága még jelentősebb lehet, amennyiben az izraeli kikötők hosszabb távon kiesnek, mint kereskedelmi központok. Erre a folyosóra viszont éppen az jelenthet veszélyt, ha a jövőben a Kaukázusban is újra fellángolnak a korábban befagyott konfliktusok – igaz, erre a legutóbbi örmény-azeri „egynapos” háborút követően kisebb az esély.

Ezen az útvonalon a szállítás mintegy 40 százalékkal lenne gyorsabb és egyben olcsóbb is, mint a hagyományos útvonalakon. Irán földrajzi elhelyezkedéséből adódóan központi szerepet játszik a projektben, Oroszország számára pedig az export miatt jelentős, hiszen az orosz export egy igen jelentős része ezen keresztül bonyolódik majd le, a Nyugathoz tartozó országoktól teljesen függetlenül.