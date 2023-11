„A Puccs Moszkvában az orosz-ukrán háború befejezésének egy lehetséges módját vázolja fel majdnem 600 oldalon keresztül. Nem tart attól, hogy esetleg trollok, orosz álhíreket terjesztő oldalak támadásának kereszttüzében találja majd magát a könyv miatt?

Sok minden előfordulhat, de én nem bánom, ha gondolkodásra provokál a regény, szerintem írtam már ennél meredekebbeket is. Az orosz-ukrán háború tényleg nem fekete-fehér történet, ezért a könyvemet olvashatják innen is, onnan is.

Nem hiszem, hogy Zelenszkij örülne ennek a regénynek, de Putyin sem.

Ha ellenséges vagyok Frei Tamással, akkor azt tudom mondani, hogy a Kreml propagandáját fújja, mert benne van a regényben, hogy Amerika azért egy kicsit provokálta Putyint. Ugyanakkor azt nem állítom, hogy a háború ezért kezdődött volna, és az is benne van a könyvben, hogy szerepet játszik az egészben Putyin »visszaépítem a nagy orosz, cári birodalmat«-mentalitása is. Ezt a gondolatot Oroszországban nem szeretik, cáfolják. Vagyis minden oldal talál a regényben valamit, ami miatt hátra kéne néznem az utcán, amikor sétálok, és nem csak trolloktól kéne féltenem a Facebook-oldalamat. Azért jó egy 600 oldalas regény, mert a világ sokkal bonyolultabb, mint egy hatsoros hír.”

