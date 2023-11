Hogyan tovább, Ukrajna?

Október 7-e óta az Egyesült Államok barátai és ellenségei – bevett amerikai megfogalmazással „demokráciák” és „autokráciák” – között már nem Avgyijivka alatt húzódik az egyetlen forró frontvonal. Kijevben e hetekben azt találgatják, hogy az USA ebben a helyzetben vajon képes és hajlandó-e úgy Izrael mögött állni, hogy közben Ukrajna mögül sem farol ki.

Súlyosabb a hiány emberből, mint haditechnikából”

A hivatalos Amerika váltig állítja, hogy a válasz igenleges. A világ első számú hatalmának feje, Joe Biden elnök október 20-án tweetben nyilvánította ki: „Izrael és Ukrajna sikere életbe vágó nemzetbiztonságunk szempontjából. A történelem azt tanította nekünk, hogy ha a terroristák és diktátorok nem lakolnak meg, még több halált és pusztítást okoznak.” Jake Sullivan elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó is leszögezte: „Határozottan cáfoljuk azt a gondolatot, hogy az USA ne tudná egyszerre támogatni Ukrajna szabadságszerető népét és Izrael Államot. Megvannak az erőforrásaink, eszközeink és potenciálunk arra, hogy ezt hatékonyan tegyük.” Janet Yellen pénzügyminiszter is világossá tette, hogy mindenki lenyugodhat, az Egyesült Államoknak van pénze egyszerre két háborúra is. A brüsszeli NATO-központban a védelmi miniszterek ülésén vendégeskedő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért úgy nyilatkozott, hisznek szövetségeseiknek, s a miniszterekkel való tárgyalásról úgy nyilatkozott, „a partnerek biztosítanak arról, hogy Ukrajna mindennek ellenére megkapja a támogatást, senki nem fogja Ukrajnát dobni”.