„96%-os feldolgozottságnál Wildersnek esetleg összejöhet egy kb. nyolcpárti koalíció, feltéve, hogy az összes párt tényleg nyitott erre. Ez egy elképesztően instabil felállás lenne, ahol kb. egy képviselő sértődésével is borulhatna az egész. Már ha egyáltalán összejön, hiszen az is lehetséges, hogy valaki fontos tényező közli: nincs koalíció a szélsőjobboldallal. És akkor a baloldal is alakíthat kormányt, benne olyan szereplőkkel, mint a radikális, zöld GroenLinks vagy a szocialista Timmermans.

De legyünk optimisták, és feltételezzük, hogy a koalíció felépítése valóban összejön Wildersnek. További forgatókönyv, hogy feláll a koalíció, ám az „béna kacsa” lesz, és/vagy rövid életű koalíció, mely rövidesen szétesik. De ha esetleg még optimistább akarok lenni, és feltételezem, hogy hosszú életű koalíció jön létre, akkor is lehetséges, hogy olyan kormány lesz, mint a brit jobboldal, a svéd jobboldal vagy az olasz jobboldal kormányai: amint hatalomra kerülnek, megfeledkeznek a magyar kapcsolatról és nem csinálnak radikális változást.